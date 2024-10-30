Аплодирует стоя: Козловский поддержал Пугачеву после ее дерзкого обращения к российскому народу

Красивый в рамках социальной сети брак может оказаться чудовищным. Но как узнать, нужна ли помощь кому-либо из супругов, если никто не кричит о своем несчастье? Данила Козловский напомнил публике о себе, решив оставить реакцию на новый пост Пугачевой в социальной сети, в котором та призвала народ сочинять побольше сплетен и почаще писать про ее семью к Максимом Галкиным*.
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