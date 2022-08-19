Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    В 30-е годы капиталы США взрастили и вооружили нацизм, который затем направили на восток. Сегодня США навряд-ли потян...Кто устроит Европ...
  • Горыныч
    Именно поэтому нужно уничтожать руководителей хохляндии. Настоящих украинцев не трогать, уничтожать хохлов.НАЗВАНЫ ПРЕДПОЛАГ...
  • Игорь Сипкин
    После украины придется заниматься средней азией. а пока только фиксируемКазахские нацики ...

НАЗВАНЫ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДИВЕРСАНТЫ В КРЫМУ. РУССКИЕ ДОЛЖНЫ ПРИГОТОВИТЬСЯ

НАЗВАНЫ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДИВЕРСАНТЫ В КРЫМУ. РУССКИЕ ДОЛЖНЫ ПРИГОТОВИТЬСЯ

ФОТО: PRESSLAB/SHUTTERSTOCK.COM ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Киев проигрывает борьбу на линии боевого соприкосновения, но не собирается сдаваться и потому расширяет боевое пространство, начиная с обстрелов АЭС и заканчивая диверсиями на территории России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх