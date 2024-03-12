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В карельском поселке на старт вышло рекордное число лыжников

В Пряжинском районе состоялся масштабный и веселый забег на лыжах. Победители получили необычные призы Дети и взрослые, любители и профессионалы лыжного спорта собрались в мартовский солнечный день в поселке Эссойла на «Лыжне Сямозерья».

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