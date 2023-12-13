Ростех поставил первую партию импортозамещенных свечей зажигания для авиадвигателей SaM146

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Объединенная двигателестроительная корпорация поставила эксплуатантам самолета SSJ-100 первую партию импортозамещенных свечей зажигания для двигателя SaM146.
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