Плановое отключение электроэнергии в Уссурийске 20 апреля

Плановое отключение электроэнергии в Уссурийске 20 апреля

Временное отключение электричества в связи с ремонтными работами ожидается сегодня, 20 апреля, в некоторых районах Уссурийска.

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