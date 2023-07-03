Девочка подала сигнал SOS в прямом эфире: узнали у психолога, как трактовать скрытые знаки

Совет по правам человека при президенте обратится к детскому омбудсмену Москвы Ольге Ярославской, чтобы прояснить ситуацию с девочкой, которая в эфире Первого канала несколько раз повторила жест рукой, считающийся международным сигналом о помощи.
Совет по правам человека при президенте обратится к детскому омбудсмену Москвы Ольге Ярославской, чтобы прояснить ситуацию с девочкой, которая в эфире Первого канала несколько раз повторила жест рукой, считающийся международным сигналом о помощи.
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