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Аппетитные фото икон стиля XX века от Инге Морат

Аппетитные фото икон стиля XX века от Инге Морат

Инге Морат (Inge Morath) была одним из самых выдающихся фотографов послевоенной декады. Книга фотографий «Inge Morath: On Style», опубликованная в сентябре 2016 года спустя четырнадцать лет после ее смерти, переносит нас в те времена, когда первые полосы газет пестрили фотографиями Мэрилин Монро и Одри Хепберн.

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