Аппетитные фото икон стиля XX века от Инге Морат

Инге Морат (Inge Morath) была одним из самых выдающихся фотографов послевоенной декады. Книга фотографий «Inge Morath: On Style», опубликованная в сентябре 2016 года спустя четырнадцать лет после ее смерти, переносит нас в те времена, когда первые полосы газет пестрили фотографиями Мэрилин Монро и Одри Хепберн.