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Все о футболе

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Учрежден приз «За верность» имени Черенкова в трех футбольных российских лигах

В понедельник, 26 августа, на пресс-конференции, посвященной учреждению Информационным агентством ТАСС приза имени выдающегося футболиста Федора Черенкова, гендиректор агентства Андрей Кондрашов объявил об учреждении нового спортивного приза имени Федора Черенкова.

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