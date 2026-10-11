«Стрела-Ак Барс» вышла в финал регби, несмотря на поражение от «Енисея-СТМ»

Фото: официальный портал регбийного клуба "Стрелы-Ак Барс" Казанская «Стрела-Ак Барс» вышла в финал чемпионата России по регби, несмотря на поражение от «Енисея-СТМ» в ответном полуфинальном матче со счетом 18:20.