«Стрела-Ак Барс» вышла в финал регби, несмотря на поражение от «Енисея-СТМ»

Фото: официальный портал регбийного клуба "Стрелы-Ак Барс" Казанская «Стрела-Ак Барс» вышла в финал чемпионата России по регби, несмотря на поражение от «Енисея-СТМ» в ответном полуфинальном матче со счетом 18:20.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Песков: Участники...
- Житель РТ получил...
- В ГД предложили ш...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым