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Татар-информ

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«Стрела-Ак Барс» вышла в финал регби, несмотря на поражение от «Енисея-СТМ»

«Стрела-Ак Барс» вышла в финал регби, несмотря на поражение от «Енисея-СТМ»

Фото: официальный портал регбийного клуба "Стрелы-Ак Барс" Казанская «Стрела-Ак Барс» вышла в финал чемпионата России по регби, несмотря на поражение от «Енисея-СТМ» в ответном полуфинальном матче со счетом 18:20.

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