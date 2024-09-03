В Госдепе прокомментировали визит Путина в Монголию

США призывают Монголию занять сторону Запада в конфликте с Россией, 3 сентября заявил представитель госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге, комментируя визит в Улан-Батор президента России Владимира Путина.
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