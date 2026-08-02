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Резо Гигинеишвили уехал в Грузию с сыном от Надежды Михалковой: как сейчас живет режиссер

Резо Гигинеишвили уехал в Грузию с сыном от Надежды Михалковой: как сейчас живет режиссер

После отъезда режиссера Резо Гигинеишвили в Грузию в 2022 году его сын Иван, рожденный в браке с Надеждой Михалковой, тоже оказался на родине отца.

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