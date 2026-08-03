США упустили решающий момент. Стратегического поражения не избежать

Лучшего момента для решающего удара и представить было нельзя, но Трамп отменил "крупнейшую атаку со времен Второй мировой" и пошел на сделку, которая закрепила контроль Тегерана над Ормузским проливом, пишет Telegraph.
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