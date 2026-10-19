Рынок новых автомобилей в России продолжает жить по своим правилам. Когда официальные поставки многих привычных марок прекратились, казалось, что единственным вариантом останутся китайские производители.
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