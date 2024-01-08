Депутат Рады Железняк: Киев ожидает помощи от США в размере более $60 млрд

В Киеве ожидают текста законопроекта о поддержке Украины со стороны Сената США в ближайшем будущем, при этом объем предоставляемой Киеву финансовой помощи от США, считают на Украине, останется прежнем и составит более $60 млрд.
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