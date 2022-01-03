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Украинского экс-футболиста пристыдили за поздравление с кадрами Путина

Украинского экс-футболиста пристыдили за поздравление с кадрами Путина

Бывший футболист молодежной сборной Украины и экс-полузащитник российского «Амкара» Олег Мищенко подвергся критике в украинских СМИ за то, что разместил в своем Instagram поздравление с Новым годом роликом с кадрами президента РФ Владимира Путина.

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