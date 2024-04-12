А вы знали? Интересный факт о дрэг-рейсинге накануне мероприятия «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫПродажа билетов на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» вовсю продолжается, и это мероприятие обещает стать настоящим праздником для всех любителей красивых и быстрых автомобилей, а также тех, кто хочет проникнуться атмосферой самого скоростного автоспорта.