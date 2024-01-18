Техас отказался пустить федеральных пограничников к границе США с Мексикой

Американский штат Техас проигнорирует требование федерального правительства предоставить агентам пограничного патруля доступ к границе с Мексикой, заявил генпрокурор штата Кен Пакстон в письме администрации Джо Байдена.
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