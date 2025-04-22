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Свежие комментарии

  • Юрий анин
    А чего странного все налоги в России идут в Москву, поэтому там возможны и реновация...и все дороги и кольца...а в Бо...Собянин: С начала...

Брачный сезон начался у уток на Большом Садовом пруду

Традиционный брачный сезон начался у водоплавающих птиц на территории Москвы. Как рассказали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, в этот период птицы могут вести себя необычным образом.

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