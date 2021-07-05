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Жирков о вылете с Евро: «Вина всей команды, не только тренера. Черчесов – квалифицированный»

Защитник сборной России Юрий Жирков высказался о вылете с Евро-2020 по итогам группового этапа. «Когда такое происходит, то, естественно, в адрес сборной идет большая волна критики.

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