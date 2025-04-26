На майские праздники через Рязань пустят дополнительные поезда

Это связано с ростом пассажиропотока в праздничные дни. Расписание дополнительных рейсов из Москвы: № 208 до Самары (29, 30 апреля, 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13 мая); № 230 и № 240 до Уфы (разные даты); № 248 до Уфы через Ульяновск (8 мая).