Байден перепутал место проведения Генассамблеи ООН

Президент США Джо Байден перепутал Нью-Йорк и Вашингтон. Инцидент произошел 26 сентября во время его выступления перед участниками подписания декларации о поддержке Украины на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
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