Хитрая схема ликвидации. Ветеран ФСБ рассекретил детали покушения на Трампа

Вчера 35K прочитали Накал страстей в США, кажется, достиг точки своего кипения. Это стало ясно после недавнего покушения на бывшего президента Дональда Трампа, ныне – одного из фаворитов новой предвыборной гонки.
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