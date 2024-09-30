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В Белом доме испугались ответа Ирана на ликвидацию лидера «Хезболлы»

В Белом доме испугались ответа Ирана на ликвидацию лидера «Хезболлы»

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена возможным ответом Ирана на ликвидацию генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, поэтому начала активно работать с Израилем над усилением обороны государства.

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