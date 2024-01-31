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Advance: в случае разгрома ВСУ Венгрия и Польша начнут раздел Украины

Advance: в случае разгрома ВСУ Венгрия и Польша начнут раздел Украины

Польша и Венгрия могут приступить к "разделу" территории Украины, если ее войска потерпят поражение в конфликте с Россией.

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Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Взять бы взял, да кто бы дал....
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22 час.
ЮВ
Юрий Во
Понятно, что посторонние шакалы всегда готовы оторвать кусок от поверженного врага. Только вот Россия попросит очень хорошую цену за такие куски. И не все шакалы будут способны эту цену дать, ведь цена, с учетом участия этих шакалов в войне  (передача вооружений Украине ) - будет ну ОЧЕНЬ высокой.  Главное - не продешевить. А потом - пусть подавятся этими кусками, которые изначально и не надо было присоединять к Украине, в силу их внутренней гнилости.
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21 час.

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