Advance: в случае разгрома ВСУ Венгрия и Польша начнут раздел Украины

ЮВ

Юрий Во

Понятно, что посторонние шакалы всегда готовы оторвать кусок от поверженного врага. Только вот Россия попросит очень хорошую цену за такие куски. И не все шакалы будут способны эту цену дать, ведь цена, с учетом участия этих шакалов в войне (передача вооружений Украине ) - будет ну ОЧЕНЬ высокой. Главное - не продешевить. А потом - пусть подавятся этими кусками, которые изначально и не надо было присоединять к Украине, в силу их внутренней гнилости.