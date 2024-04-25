Война в Газе вызвана исторической несправедливостью по отношению палестинскому народу — Ван И

ПЕКИН (ИА Реалист). В интервью телеканалу Al Jazeera министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул необходимость исправить то, что он назвал исторической несправедливостью, от которой пострадал палестинский народ.
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