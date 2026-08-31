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Тульские новости

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Теплая погода и дожди ожидают туляков

Теплая погода и дожди ожидают туляков

Начало рабочей недели в Тульской области будет умеренно теплым, но с осадками.Начало рабочей недели в Тульской области будет умеренно теплым, но с осадками.

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