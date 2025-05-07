HeadHunter: самая высокая средняя зарплата в РФ в мае составляет 275 тыс. рублей

Средняя предлагаемая россиянам зарплата составила 75 тыс. рублей в мае. В некоторых случаях работодатели готовы платить почти в два-три раза больше - в этот список входят 25 специализаций, говорится в исследовании рекрутингового сервиса hh.
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