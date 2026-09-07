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Царьград

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Суд приговорил топ-менеджеров ГК «Пикет» к реальным срокам

Суд приговорил топ-менеджеров ГК «Пикет» к реальным срокам

Мещанский суд Москвы приговорил Викторию Антонову и Михаила Кальченко к 10 и 7 годам заключения за хищения при поставках бронежилетов для Минобороны России.

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