Суд приговорил топ-менеджеров ГК «Пикет» к реальным срокам

Мещанский суд Москвы приговорил Викторию Антонову и Михаила Кальченко к 10 и 7 годам заключения за хищения при поставках бронежилетов для Минобороны России.
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