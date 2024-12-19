В РЖД сообщили, что, по уточненной информации, в происшествии с поездом Мурманск – Петербург пострадал 31 человек, из них пятеро – это дети.
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В РЖД сообщили, что, по уточненной информации, в происшествии с поездом Мурманск – Петербург пострадал 31 человек, из них пятеро – это дети.