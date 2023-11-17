Байден унизил Си Цзиньпина при личной встрече. Грязная тайна виллы Филоли

Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина под Сан-Франциско оказалась пшиком. Президент США, излучавший торжествующий вид, нахамил председателю КНР уже через три часа после её завершения, повторив, что считает Си "диктатором".
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