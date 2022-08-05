Россия отправит в космос «Гонцов» в конце октября. На 22 октября намечен запуск трёх спутников системы «Гонец»

Анонимный источник из ракетно-космической отрасли России сообщил ТАСС о том, что первые аппараты системы спутниковой связи «Гонец» могут быть запущены в конце октября.
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