Зонд NASA прошел в максимальной близости от Солнца

Автоматический аппарат "Паркер", созданный NASA для изучения внешней короны Солнца (Parker Solar Probe), прошел в максимальной близости от звезды, расстояние от него до поверхности составило 6,1 млн км (от Земли до Солнца почти 150 млн км.
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