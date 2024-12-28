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Зонд NASA прошел в максимальной близости от Солнца

Зонд NASA прошел в максимальной близости от Солнца

Автоматический аппарат "Паркер", созданный NASA для изучения внешней короны Солнца (Parker Solar Probe), прошел в максимальной близости от звезды, расстояние от него до поверхности составило 6,1 млн км (от Земли до Солнца почти 150 млн км.

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