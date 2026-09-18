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«Известия»: зарплаты нянь в Москве выросли почти втрое за 10-15 лет

«Известия»: зарплаты нянь в Москве выросли почти втрое за 10-15 лет

Зарплаты нянь в Москве за последние 10-15 лет выросли почти втрое из-за новых требований семей, инфляции и конкуренции за специалистов, сообщает газета «Известия» .

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