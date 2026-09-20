Чемпионат России по лыжероллерам. Непряева, Пеклецова, Мацокина и Жамбалова выступят в квалификации классического спринта

Женщины пробегут спринт классическим стилем на чемпионате России по лыжероллерам в Малиновке. Чемпионат России по лыжероллерам Малиновка Женщины Спринт, классический стиль Начало квалификации – 10:30 по московскому времени, начало финалов – 13:00 по московскому времени Квалификация Старт-лист 5.