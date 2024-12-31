Оренбургские полицейские и член Общественного совета присоединились к акции «Полицейский Дед Мороз»

В рамках ежегодной Всероссийской акции профилактической направленности «Полицейский Дед Мороз» сотрудниками МУ МВД России «Оренбургское» при содействии Общественного совета были подготовлены подарки для детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
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