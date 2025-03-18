«Зенит» идет в ЭСК, КДК может наказать «Спартак», Медведев ругает ВАР, Дзюба будет капитаном с Гренадой, «Сибирь» вышла в плей-офф, рок-мюзикл Загитовой и другие новости

Медведеву с Миллером адекватности у Аршавина занять Аршавин о руке Эраковича в матче со «Спартаком»: «Антифутбольная трактовка. За технический брак игрок должен наказываться пенальти» Антифутбольная трактовка. Считаю, что за технический брак игрок должен наказываться пенальти. Это бред. Считай, это всё то, чему учат в детской школе. По идее игрок наказывается за брак и за то, что плохо принимает мяч. А если мы это поддерживаем и футбольные трактовки это поддерживают, то мне не нужно хорошо принимать мяч, я сразу в руку себе принимаю и рукой кладу мяч вниз. Это просто антифутбол», — сказал Аршавин в эфире программы «Правила игры» на канале «Матч Премьер».

Лена Мисько

Кто бы еще перевел с газпромовского на человеческий АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: ТАК ЧТО ДВА — «КРАСНОДАР» И «ЗЕНИТ». ОДИН — «СПАРТАК» Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер многозначительно прокомментировал МатчТВ слова Александра Медведева по поводу обращения клуба в ЭСК РФС. Александр Иванович Медведев правду-матку рубит, он это любит. Ему это нравится. А если абсолютно серьезно, то объективность VAR при определении офсайдных линий — это субъективная данность. И если кто-то скажет что VAR — объективная объективность — не верь ушам своим. Но так не скажет ни один высокопрофессиональный футбольный эксперт, если он уважает свое собственное мнение и в трезвом уме. Вот так. Так что два — «Краснодар» и «Зенит». Один — «Спартак». И, конечно, никто еще не знает, чем эта история может закончиться. «Зенит» — чемпион!