«Зеленский взбесился»: США приказали Киеву перестать «дурить»

Между украинским лидером Владимиром Зеленским и США разгорелся конфликт. Именно это является причиной, по которой американский президент Джо Байден отказывается ехать на саммит по Украине в Швейцарию, а вовсе не сбор денег.
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