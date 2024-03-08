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УДАР ПО РОССИИ ОТРАБОТАН. НАТО СМЕНИТ НЕБРАТЬЕВ В КРЫНКАХ?

УДАР ПО РОССИИ ОТРАБОТАН. НАТО СМЕНИТ НЕБРАТЬЕВ В КРЫНКАХ?

В Польше стартовали масштабные военные учения НАТО Dragon-24. В них принимают участие 20 тысяч военнослужащих.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
ОНИ ЕЩЁ ПАМПЕРСЫ НЕЗАКУПИЛИ....
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10 час.

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