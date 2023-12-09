За девять месяцев у коррупционеров изъято имущества на 220 млрд рублей — генпрокурор Краснов

МОСКВА (ИА Реалист). За девять месяцев текущего года судами удовлетворены требования прокуроров в отношении имущества на общую сумму более 220 млрд рублей, сообщил в интервью RT генпрокурор России Игорь Краснов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии