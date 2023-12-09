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За девять месяцев у коррупционеров изъято имущества на 220 млрд рублей — генпрокурор Краснов

За девять месяцев у коррупционеров изъято имущества на 220 млрд рублей — генпрокурор Краснов

МОСКВА (ИА Реалист). За девять месяцев текущего года судами удовлетворены требования прокуроров в отношении имущества на общую сумму более 220 млрд рублей, сообщил в интервью RT генпрокурор России Игорь Краснов.

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Комментарии
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Сидор Сидоров
А почему бы эти деньги не направить больным детям для которых с шапкой по миру ходят? Жизни которых зависят от того, успеют собрать нужную сумму или нет? Ведь в конечном итоге им не так уж и много надо, по сравнению с такими изъятыми суммами.
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