За девять месяцев у коррупционеров изъято имущества на 220 млрд рублей — генпрокурор Краснов

Сидор Сидоров

А почему бы эти деньги не направить больным детям для которых с шапкой по миру ходят? Жизни которых зависят от того, успеют собрать нужную сумму или нет? Ведь в конечном итоге им не так уж и много надо, по сравнению с такими изъятыми суммами.