Преимущества и недостатки искусственных растений: можно ли держать их дома Алёна Юрьева Зелень в доме приносит не только красоту, но и обладает символическим значением, которое зачастую сопровождается приметами и суевериями.
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