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Анна Богалий: «Мироновой нужно построже относиться к себе. Стоит бросить себе вызов и начать как-то проявлять характер»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий поделилась мнением о выступлениях Светланы Мироновой в текущем сезоне.

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