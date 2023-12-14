В Сочи коровы парализуют движение на самой оживленной трассе города

В Сочи коровы парализуют движение на самой оживленной трассе городаУже вторые сутки небольшое стадо коров на 5-6 голов буквально терроризирует водителей на самой загруженной трассе в Сочи - улице Ленина в Адлерском районе.
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