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Газета.ру

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Врач Дорохина: даже тем, кто обычно не болеет, имеет смысл прививаться от гриппа

Врач Дорохина: даже тем, кто обычно не болеет, имеет смысл прививаться от гриппа

Прививаться от гриппа имеет смысл, даже если человек здоров и редко болеет. Отсутствие тяжелых инфекций в прошлом не гарантирует, что следующий сезон пройдет так же.

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