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Смешные мемы и картинки о хот-догах

Смешные мемы и картинки о хот-догах

Юмор для тех, кто собаку съел! фото: соцсетиГорячая новость: у хот-дога, собаки такой, сегодня праздник, день варенья практически: 23 июля — День хот-дога! Источники сообщают, что в ряде штатов США отмечается он в третью среду июля.

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