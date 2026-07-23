Смешные мемы и картинки о хот-догах

Юмор для тех, кто собаку съел! фото: соцсетиГорячая новость: у хот-дога, собаки такой, сегодня праздник, день варенья практически: 23 июля — День хот-дога! Источники сообщают, что в ряде штатов США отмечается он в третью среду июля.