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«Флорида» продлила Монтура на 3 года с кэпхитом 3,5 млн долларов

«Флорида» подписала новый контракт с защитником Брэндоном Монтуром.  Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на 3 года.

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