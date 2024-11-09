Вот почему не стоит жевать жвачку! Вредная или безобидная привычка?

Жевательная резинка может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на здоровье. Некоторые ученые заявляют, что жвачка помогает справиться с тревогой и улучшает концентрацию, — но все же ее чрезмерное употребление может вызывать боль в челюсти и головные боли.