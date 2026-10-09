Ультиматум Рубио в Афинах. Проект Четвертого Рейха

Недавнее выступление госсекретаря США Марко Рубио в Афинах – ультиматум Европе. Об этом в авторской колонке рассуждает руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов.
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