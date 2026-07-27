Стас Намин обвинил пасынка в намерении повесить двойное убийство на свою мать

Рок-музыкант Стас Намин обвинил своего пасынка Романа Ткаченко, от которого отрекся после убийства в 2023 году родного сына и бывшей тещи, в том, что тот хотел возложить ответственность за преступления на свою мать, которая приехала на место расправы до полицейских.