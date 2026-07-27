Стас Намин обвинил пасынка в намерении повесить двойное убийство на свою мать

Рок-музыкант Стас Намин обвинил своего пасынка Романа Ткаченко, от которого отрекся после убийства в 2023 году родного сына и бывшей тещи, в том, что тот хотел возложить ответственность за преступления на свою мать, которая приехала на место расправы до полицейских.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии