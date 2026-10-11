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Пятый канал

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Удары по мостам и энергетике: как меняется положение Украины

Удары по мостам и энергетике: как меняется положение Украины

Россия не приняла предложение Владимира Зеленского о так называемом воздушном перемирии. Об этом стало известно на фоне изменения риторики киевского режима, который попытался скорректировать тактику после того, как стало ясно: принудить Россию не удается, а перебои с топливом бьют прежде всего по основным спонсорам Украины.

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