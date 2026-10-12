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Царьград

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Житель Кубани 12 лет хранил арсенал оружия, найденный в лесу

Житель Кубани 12 лет хранил арсенал оружия, найденный в лесу

Житель Успенского района Кубани хранил дома найденный в лесу арсенал около 12 лет — при обыске у него изъяли три гладкоствольных ружья, 72 патрона и тубус от гранатомета РПГ-18 без боевого заряда.

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